Stiftungen bauen soziale Wohnanlage

Mutter-Kind-Haus am Dornkamp macht den Anfang

Frei für ein neues Wohnquartier: Auf der Freifläche zwischen der Kita St. Josef und dem Friedhof im Osten ist das soziale Wohnprojekt möglich. Der Baubeginn steht noch nicht fest. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eines der größten sozialen Wohnprojekte Cloppenburgs planen drei Stiftungen, die Caritas und die katholische Kirche. Am Dornkamp zwischen der Kita und dem Friedhof St. Josef sollen auf 16000 Quadratmetern ein Mutter-Kind-Haus für alleinerziehenende junge Frauen sowie Wohnungen für alte und behinderte Menschen entstehen. Der Planungsausschuss des Stadtrates stimmte einer dazu notwendigen Änderung des Bebauungsplans am Mittwochabend einmütig zu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

