Parkhaus-Idee ist „gestorben“

Blühstreifen vor Autos: So bunte Parkplätze gibt‘s in Cloppenburg selten. Dafür ist das Angebot an Stellplätzen riesig: 7242 allein im Innenstadt-Ring. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Gegen ein neues Parkhaus in der Cloppenburger Innenstadt haben sich Politik und Verwaltung überraschend eindeutig ausgesprochen. Im Planungsausschuss des Stadtrates zweifelten alle Seiten an einer Fach-Prognose, nach der bis 2030 angeblich 700 Parkplätze fehlen sollen. Der einmütige Tenor der Debatte: Cloppenburg mangelt's nicht an Stellflächen, sondern an einer effizienteren Nutzung des riesigen Angebots für 7242 parkende Autos.