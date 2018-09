Familie zaubert aus Bruchbude Ort mit Charme

Familiäres Gemeinschaftsprojekt: Marcel (Zweiter von links), Felix (Vierter von links), Petra, Josef und Philipp Wulfers haben den Dwergter Spieker in Eigenregie saniert. Auch Marcels Ehefrau Michelle (Erste von links) und Felix´Freundin Rieke haben geholfen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Dwergte. Als sich Familie Wulfers dazu entschloss, dem Dwergter Spieker wieder Leben einzuhauchen, glich das Gebäude einer Bruchbude. Jetzt, fast zwei Jahre später, erstrahlt das Bauwerk in neuem Glanz, ohne dabei seinen alten Charme verloren zu haben.



Ab Sonntag steht das Café wieder Gästen offen. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. „Wir mussten den Spieker komplett sanieren, dabei haben wir alles in Eigenregie gemacht und keine Firmen engagiert“, berichtet Petra Wulfers. Die Außenanlagen mussten neu angelegt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.