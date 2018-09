Cityfest: Wo? Was? Wann?

Foto: Hermes

Das Programm am Donnerstag:



16.00 Uhr

Eröffnung des 41. Cloppenburger City-Festes durch Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese; anschließend Fassbieranstich (LzO-Bühne Stadtmitte)



„Die 4 lustigen 5“ Nicht vier, nicht fünf, sondern gleich sechs Musiker machen mit Ihrer Musik das Leben ein wenig leichter und eröffnen musikalisch das Cityfest. (LzO-Bühne Stadtmitte)



SKF-Café des Sozialdienst kath. Frauen mit selbst gebackenen Kuchen am Bernay-Platz (bis 17:30 Uhr)



Professionelles Abend-Make-up bei Nexxt Trend Store (Lange Str.)



17.00 Uhr

„Knurrhähne“ Shantychorgruppe mit Arbeitsliedern der Seeleute, den Shantys, den Liedern von Seefahrt und Meer bis zu den irischen Folksongs. (Bernay Platz / Stadthalle)



17.30 Uhr

„Freizeit und Sport“ Box-Show (LzO- Bühne Stadtmitte)



18.00 Uhr

„Hot Jazz Stompers“ Cloppenburgs bekannteste Jazz-Band. (LzO-Bühne Stadtmitte)

DJ 5 XL Kai vom HotSound-DJ-Team (bis 01:00 Uhr) (Bernay Platz / Stadthalle)



ab 18.00 Uhr

„Absolut Disko“ > Welcome to the new NinEighties (80er-90er + neue Editions) mit dem Team aus Berlin: Dj Michael Disco & Valerio Lombardo live an der Trommel (Jennes Discodorf)



18.30 Uhr

„District 14“ - Lumberg Band (Bernay Platz / Stadthalle)



19.00 Uhr

DJ Dennis (bis 01:00 Uhr) (LzO- Bühne Stadtmitte)

Foto-Safari / LED-Wand (bis 24:00 Uhr) am neuen Brunnen bei der LzO



19.30 Uhr

„Hot Jazz Stompers“ Lange Straße / Woolworth



21.00 Uhr

„SchlagerSchlampen“ Eine neue, aufregende, schweißtreibende und spannende Mischung aus Schlager und genau - ROCK! Vier absolut authentische Musiker, die ihre Musik und ihren Rock-Lifestyle leben und zelebrieren und die es verstehen, ihr Publikum zu begeistern. (LzO-Bühne Stadtmitte)



21.00 Uhr

„Rockhouse Brothers“ Ihre Art, 50er Jahre Rock‘n‘Roll mit zeitgenössischen Party-Hits zu kombinieren, hat sich als Erfolgsrezept für jede Art von Event bewiesen. (Bernay Platz / Stadthalle)



ab 22.00 Uhr

„Cityfest Party“ mit DJ Nils Janssen Stadthalle Cloppenburg

