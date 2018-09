Papst Franziskus fängt Cloppenburger T-Shirt

Foto: Dennis Tegeder

Cloppenburg/Rom (mt). Eine Papstaudienz erlebten am Mittwoch 400 Schüler, Lehrer und Eltern der Marienschule Cloppenburg auf dem Petersplatz in Rom. Für die einwöchige Reise hatte die Schule für alle Teilnehmer einheitliche T-Shirts anfertigen lassen. Lehrerin Karin Thoben nutzte während der Audienz eine gute Gelegenheit und warf ein T-Shirt zu Papst Franziskus, der es prompt auffing und sich lächelnd bedankte. Nach diesem besonderen Erlebnis macht sich die Gruppe am Donnerstag auf den Rückweg in Richtung Cloppenburg, eine Zeit mit tollem Wetter und vielen Aktivitäten liegt hinter ihnen. Sie werden am Freitag zurück in der Kreisstadt erwartet.

