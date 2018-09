„Sonnenstein“: Erste Wände stehen schon

Landdisko wird im Museumsdorf aufgebaut

Präzisionsarbeit: Die Mauern werden passgenau auf den neuen Betonsockel gesetzt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Alle Bauteile sind transportiert, nun wird aufgebaut: Die ehemalige Landdiskothek wird zurzeit beim Cloppenburger Museumsdorf aufgestellt. Wie berichtet, wurde das Gebäude in Harpstedt in große Teile zerschnitten und per Schwerlasttransport in die Kreisstadt überführt. In den vergangenen Tagen wurden die ersten Wände aufgestellt. „Es geht jetzt relativ schnell, wir müssen die Wände ja auch abstützen“, sagt Museumsdirektorin Julia Schulte to Bühne im MT-Gespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





