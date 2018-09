Coole Pose endet bei Crash mit Brüchen

Rampenfahrt bis zum Anschlag: Selbst bei Tempo 10 fliegt derr Oberkörper unkontrollierbar in den Gurt. Ab Tempo 40 drohen schwere Verletzungen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Helmut Hodde (74) hat in über 30 Jahren als Polizist Hunderte von Unfällen aufgenommen, auch tödliche. „Wenn wir nur ein Leben retten können, haben wir schon gewonnen“, sagt der ratslose Pensionär. Auf dem Hof der BBS am Museumsdorf bittet der Geschäftsführer der Verkehrswacht Lingen zum kontrollierten „Frontalzusammenstoß“.



Den Autositz auf der Abwärtsrampe hat der Ex-Beamte gerade in die höchste Position zurückgefahren. Die Jugendlichen zögern kurz, obwohl bei Tempo 10 bis 11 nichts Ernstes passieren kann. Doch der Aufschlag und der haltlos in den Gurt fliegende Oberkörper verraten, welche Kräfte bei einem echten Unfall auf den Körper wirken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.