Neurologie: Wiese schreibt Ministerin

Cloppenburg/Hannover (kre). Für die Einrichtung einer Neurologie am Cloppenburger Krankenhaus hat sich Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese in einem Schreiben an die niedersächsische Sozialiministerin ausgesprochen. Die „krasse Unterversorgung" des Landkreis Cloppenburg sei „unvertretbar" und dürfe nicht aus Rücksicht auf andere Kliniken länger hingenommen werden, heißt es in dem gestern veröffentlichen Brief an Ministerin Carola Reimann.

