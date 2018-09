Künstlerpaar unterscheidet sich farblich

Malerin Gisela Fox-Düvell und Bildhauer Ulrich Fox stellen im Foyer des Kreishauses an der Eschstraße aus

„Somewhere“: Unter diesem Titel werden zurzeit Malereien und Skulpturen des Künstlerehepaares Ulrich Fox und Gisela Fox-Düvell (von links) im Foyer des Kreishauses Cloppenburg gezeigt. Landrat Johann Wimberg (rechts) eröffnete die Ausstellung. Foto: A. Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Somewhere“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung, die Landrat Johann Wimberg und der Kunsthistoriker, Dr. Martin Feltes am Montagabend im Cloppenburger Kreishaus gemeinsam eröffneten. Gezeigt werden Werke der Malerin Gisela Fox-Düvell und des Bildhauers Ulrich Fox. Landrat Wimberg beschrieb die Bilder während der Ausstellungseröffnung wie ein Fenster, die nichts Gegenständliches erkennen lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

