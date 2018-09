„Safety first“ beim Cityfest

Foto: Bänsch

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Die große Bühne in der Stadtmitte wird seit Dienstag aufgebaut. Ein deutliches Zeiczhen also: Das 41. Cloppenburger Cityfest steht in den Startlöchern. Bereits seit einigen Tagen wehen große grüne Fahnen über der Fußgängerzone. Die sind allerdings keine Deko, sondern Bestandteil eines neuen Sicherheitskonzeptes. Die Fahnen mit dem „Exit“-Symbol weisen mit Richtungspfeilen im Notfall die Fluchtwege raus aus der Fußgängerzone.



Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, werden außerdem drei „neuralgische Punkte“ in der Innenstadt zusätzlich abgesichert. Gemeint sind damit Betonpoller, die in der oberen Lange Straße, in der „Beckermann-Kurve“ der Bahnhofstraße und an der Einmündung der Osterstraße zur Mühlenstraße gesetzt werden. Die betonschweren Poller sollen das Stadtfest vor möglichen Anschlägen wie zuletzt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zwei Jahren schützen.



Und: „Damit gar nicht erst große Lastwagen in die Nähe der Feiermeilen gelangen, wurde ein Verbot für Lkw über 3,5 Tonnen für den gesamten Innenstadtbereich an allen drei Cityfesttagen von jeweils 16 bis 4 Uhr verhängt“, teilte die Stadt mit. Problem: Dadurch kann auch die Müllabfuhr nicht mehr die Mühlenstraße und Lange Straße passieren. Betroffene Anlieger können ihre Mülltonnen am Freitag, 28. September, an folgenden Stellen abstellen: Osterstraße, Am Krankenhaus, Bgm.-Heukamp-Straße, Sevelter Straße und Am Stadtpark.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

25.09.2018 | Kein Wochenmarkt in Cloppenburg mehr