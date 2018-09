Kein Wochenmarkt in Cloppenburg mehr

Foto: Hermes

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. ). In der Stadt Cloppenburg gibt es keinen Wochenmarkt mehr – und das mit sofortiger Wirkung. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag kurz und knapp mitgeteilt hat, ist der bestehende Vertrag von der Deutschen Marktgilde bereits Anfang September gekündigt worden. Am Montag hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung dem Wunsch der Wochenmarkt-Beschicker entsprochen.



Die Deutsche Marktgilde begründete die Kündigung des Mietervertrages zur Nutzung des Wochenmarktplatzes in der Mühlstraße und Stadtmitte mit fehlender Resonanz. Die Stadtverwaltung bedaure diese Entscheidung, hieß es am Dienstag. Überraschend dürfte sie aber wohl kaum sein. Denn die Beschicker äußern bereits seit 2016 ihren Unmut über den Standort des Wochenmarktes und die gestiegenen Kosten bei den Standgebühren. Versuche, neue Beschicker im Sinne eines vielfältigen Angebotes auf dem Wochenmarkt zu finden, schlugen ebenfalls augenscheinlich fehl. Die Zahl der Stände bewegte sich am Ende jeden Donnerstag im einstelligen Bereich. Einige Händler machten in jüngster Vergangenheit auch keinen Hehl daraus, dass sie am liebsten in Eigenregie – also ohne Marktgilde – den Wochenmarkt organisieren möchten.



Schon im Oktober 2016 wünschten sich die Beschicker eine Verlegung des Wochenmarktes – idealerweise auf den Platz vor dem Jugendtreff Rote Schule am Marktplatz. Begründung damals: So könnte der Wochenmarkt mit dem Auto angefahren und der Einkauf direkt in den Kofferraum gepackt werden.



Vielleicht könnte dieser Wunsch doch noch Wirklichkeit werden. Denn die Stadtverwaltung erhielt den Auftrag, nach möglichen Alternativen für einen zukunftsfähigen Wochenmarkt zu suchen. Es wurden bereits Gespräche mit der CM Marketing angekündigt. Außerdem sollen Kontakte zu anderen Marktveranstaltern geknüpft werden.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

25.09.2018 | Ihr Auftrag: Das Gedächtnis der Stadt erhalten