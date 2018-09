Disko „Sonnenstein“: Wetter behindert Transport

Gebäude wird aus Harpstedt ins Cloppenburger Museumsdorf überführt

Vor der ersten Anlieferung: Projektleiterin Victorisa Biesterfeld vom Museumsdorf und Bauleiter Hermann Dunkler-Gronwald. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die ersten Teile der Diskothek „Sonnenstein“ sind trotz widriger Witterungsverhältnisse am Montag angekommen. Wie berichtet, wird das Lokal aus Harpstedt im Museumsdorf wieder aufgebaut. Das Gebäude wurde in große Teile zerschnitten, die nun per Schwerlasttransport in die Kreisstadt gebracht werden. Am Montagnachmittag verzögerte sich der Transport allerdings. Die ersten Anlieferung waren für den Mittag geplant, doch Regen, Sturm und Hagel verzögerten die Ladung in Harpstedt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

