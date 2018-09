Ihr Auftrag: Das Gedächtnis der Stadt erhalten

Mitglieder der Archivgruppe Stadtgeschichte im neuen Raum - (von links) Hannelore Warmhold, Maria von Hammel, Ruth Decker, Klaus Steinkamp, Heino Haskamp und Karl Taubke-Westerhaus. Von zu Hause aus oder bei besonderen Projekten arbeiten mit: Irmgard Krull, Ingrid Kruse und Heinz Ripke. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Erbe eines fleißigen und sammelnden Menschen ist nicht nur Segen, sondern manchmal auch Last: Als der Lehrer und Hobby-Historiker Hans Hochgartz 1995 starb und der Stadt seine heimatkundliche Sammlung vermachte, türmten sich unterm Dach des alten Rathauses 50 Umzugskartons voller Karten und Chroniken, Listen und Bilder. Allein die Foto- und Dia-Sammlung umfasste rund 7500 Bilder – ein unsortierter Schatz der Stadtgeschichte, an dem sich Cloppenburg fast verhoben hätte.



Eine einzige Verwaltungskraft, so die Idee, sollte Ordnung und System ins Chaos bringen. Das konnte angesichts der Fülle des Materials und der Kargheit der Dokumentation nicht aufgehen. Elf ehrenamtliche Mitarbeiter/innen legen Puzzle-Teile der Cloppenburger Geschichte zusammen. In bisher 50000 Arbeitstunden ist das Bild der Stadt und ihrer Menschen immer vollständiger und farbiger geworden.