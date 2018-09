Krokodil und Co. stromern durch das Kreishaus

Erstes Konzert vor großer Kulisse: Mitglieder der Bläsergruppe aus der Kreismusikschule Cloppenburg im großen Sitzungssaal im Cloppenburger Kreishaus. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Einen „tierischen“ Nachmittag erlebten Eltern, Geschwister und Freunde der jungen Musiker, die im Kreishaus das Abschlusskonzert der Bläserklassen präsentierten. Unter dem Motto „Tierisch was los“, gab es einen kostenlosen Spaziergang durch den Zoo, bei dem unter anderem Elefanten, Krokodile, Kängurus, Krokodile, Büffel, Pinguine und Panther durch den großen Sitzungssaal stromerten.



50 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren aus den Bläserklassen der Kreismusikschule Cloppenburg hatten sich an drei Tagen auf ihren Auftritt vorbereitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

