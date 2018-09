Schnellschuss aus der Hüfte ist nicht gefragt

Viel Raum zum Experimentieren: Das Kardinal von Galen Haus bietet den Kursteilnehmer schier unerschöpfliche Möglichkeiten, auf Motivsuche zu gehen und sich zu entfalten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Stapelfeld. Wenn zum Fotoworkshop nach Stapelfeld eingeladen wird, dann zieht der Ruf weite Kreise. Am Wochenende reichte er bis nach Stuttgart, von wo aus Karl-Jürgen Vierfuß angereist war. Allerdings gleich für zwei Workshops, denn bevor es mit Angela von Brill auf die Suche nach „Lichtspielen“ ging, hatte er ein Seminar bei Willi Rolfes besucht und von dessen Erfahrungen profitiert.



Das Spiel mit Licht und Schatten, eigentlich der Kern der Fotografie, kann auf ganz unterschiedliche Arten angegangen werden und so haben sich die vier Teilnehmer des Workshops am Freitag erst einmal in unmittelbarer Umgebung des Kardinal-von-Galen-Hauses auf Motivsuche begeben.