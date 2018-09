Knallhart und ohne Rücksicht auf Verluste

„So sehn´Sieger aus“: Bei seinem Programm „Amen“ verdrehte Kabarettist Andreas Rebers musikalisch Fakten aus der unrühmlichen deutschen Geschichte. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Hallo, ihr Nazis. Schönen Gruß von Erdolf aus Ankara". Als Reverend Andi oder als Hausmeister des Herren, wie sich der in München lebende Kabarettist Andreas Rebers selber beschreibt, sein Publikum im Kulturbahnhof begrüßt, ist klar, wohin die Reise geht. Sein Programm „Amen" bildet den vorläufigen Abschluss seiner Trilogie des Glaubens. Der etwas verschroben wirkende Kabarettist ist dabei gewohnt knallhart, ohne Rücksicht auf Verluste. Andreas Rebers spaltete mit seinem derben Humor die Meinungen des Publikums im Cloppenburger Kulturbahnhof.