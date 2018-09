Falsche Polizisten überfallen 14-Jährigen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Cloppenburger Polizei sucht nach vier unbekannten Männern, die am Samstagabend einen 14-Jährigen in Cloppenburg überfallen haben. Der Junge war gegen 21.45 Uhr zu Fuß in der Max-Planck-Straße unterwegs, um bei einem Schnellrestaurant etwas zu essen. Dann hörte er plötzlich die laute Aufforderung „Halt!Polizei!”. Vier Männer, die offenkundig keine echte Polizisten waren, sprachen den Jungen an und drückten ihn gewaltsam gegen ein parkendes Auto. Die vier Männer forderten nun die Geldbörse des 14-Jährigen aus Werlte.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich der Junge befreien können und konnte fliehen. Er rief die echte Polizei an, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Der 14-Jährige beschreibt die Männer zwischen 17 und 21 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zeugen, die die vierköpfige Gruppe beobachtet haben könnten, melden sich bitte bei der Polizei unter 04471/18600.





