Gericht zeigt sich wieder gnädig

Cloppenburg (ma). Im Prozess gegen den 20-jährigen ehemaligen Handyshop-Betreiber aus Cloppenburg, der einen Raubüberfall auf sein Geschäft nur vorgetäuscht hatte, ist der Angeklagte am Freitag vom Jugendgericht des Cloppenburg Amtsgerichtes zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zum Prozess wurde der 20-Jährige von der Polizei vorgeführt. Einen ersten Termin vor 14 Tagen hatte er platzen lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

