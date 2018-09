„Wer dabei lacht, stimmt mir zu“

Michael Fischer nimmt die große und kleine Politik auf satirische Art unter die Lupe

Liest aus seinem neuen Werk: Michael Fischer stellt am kommenden Mittwoch im Cloppenburger „Bahnhof“ sein satirisches Buch „Politik? Lach einfach drüber“ vor. Der Eintritt ist frei.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Man kann gar nicht dagegen schreiben“, sagt Michael Fischer und meint damit das, was die Politik „derzeit mit uns anstellt“. Der frühere Realschullehrer hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. „Politik? Lach einfach drüber!“, heißt es. Am kommenden Mittwoch stellt er es in einer Lesung in der Kulturkneipe „Bahnhof“ vor. Es ist Fischers zweites Buch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.09.2018 | Stadt sucht Namen für neuen Brunnen