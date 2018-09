Radweg endet nach genau zwölf Metern

Auf dem Industriezubringer leben Radfahrer gefährlich

Nach zwölf Metern ist Schluss: Der rote Radweg endet vor einem Blumenbeet. Kein Hinweis, wo es weitergeht. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Einen für Radfahrer neuralgischen Punkt fanden wir im Industriegebiet, genauer gesagt am Industriezubringer. Könnte man annehmen, dass gerade an dieser viel von Lkw befahrenen Straße ein Radweg lebensnotwendig für Radfahrer ist, so findet man hier genau das Gegenteil – den wohl kürzesten Radweg der Stadt. Radfahrer, die vom Alten Emsteker Weg den Industriezubringer in Richtung „Bel Air“ befahren, werden direkt an der Einmündung auf die Fahrbahn geleitet. Der markierte Radfahrstreifen endet nach wenigen Metern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

