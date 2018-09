Stadt sucht Namen für neuen Brunnen

Bald fertig: Der neue Brunnen in der Stadtmitte soll einen Namen bekommen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (mt). Das Warten hat bald ein Ende: Der neue Brunnen in Cloppenburgs Fußgängerzone steht kurz vor der Fertigstellung. Seinen Platz hat er in der Innenstadt gegenüber dem MT-Verlagsgebäude zwischen zwei Bänken gefunden.



In dem Rechteck sprudeln künftig auf zwei Seiten Fontänen halbhoch. Der Startschuss für den Brunnen ist einige Tage nach dem Cityfest vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 150000 Euro. Für den neuen Brunnen fehlt allerdings noch ein passender Name. Hier wird die Bevölkerung zum Mitmachen aufgerufen. Kreative Namensvorschläge können bis einschließlich 30. September bei der Stadtverwaltung eingesendet werden.



Die Vorschläge nimmt Sandra Brinkmann unter s.brinkmann@cloppenburg.de oder Tel. 04471/185131 entgegen.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.09.2018 | Fußgänger und Radfahrer kommen durch