Hospital will Lücke im Landkreis schließen

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Fachleute aus dem Krankenhaus-Planungsausschuss haben sich gegen die Einrichtung zusätzlicher Betten für die Neurologie in Cloppenburg ausgesprochen und favorisieren eher einen Ausbau der bereits vorhandenen Fachabteilungen zum Beispiel in Oldenburg oder Emden. Können Sie die Argumentation nachvollziehen?



Wir halten an dem uns gestellten Antrag fest und sind nach wie vor von der Sinn- und Bedarfsnotwendigkeit der Einrichtung einer neuen Klinik für Neurologie am St. Josefs-Hospital Cloppenburg fest überzeugt. Die offenbar im Planungsausschuss diskutierten Argumente überzeugen mich in der Sache wenig. Es gibt nachgewiesenermaßen eine Versorgungslücke im Landkreis Cloppenburg, die wir mit dieser angestrebten Ausweitung der medizinischen Leistungspalette schließen wollen. Eine Aufstockung der Versorgungskapazitäten an anderen Klinikstandorten verändert nichts an diesem Versorgungsdefizit.



