Fußgänger und Radfahrer kommen durch

In der Bahnhofstraße wird der Regenwasserkanal erneuert

Großbaustelle Bahnhofstraße: Die Kanalisation zwischen dem Kreisel am Pingel Anton und dem Bahnhof muss erneuert werden. Die neuen Rohre liegen schon parat. Für den Autoverkehr gibt es hier derzeit kein Durchkommen.Foto: Hubert Kulgemeyer

Die Erneuerung der Kanalisation in der Bahnhofstraße zwischen dem Kreisel am Pingel Anton und dem Bahnhof geht weiter. Seit Anfang August laufen die Arbeiten. Sie begannen auf dem Pingel-Anton-Platz und setzten sich dann Richtung Bahnhofstraße fort. Einige Tage war während der Arbeiten die Zufahrt vom Kreisel in die Hagenstraße gesperrt, in der vergangenen Woche dann neben dem „Münsterländer Hof“ die Zufahrt der Emsteker Straße in den Kreisel am Pingel Anton. Jetzt sind die Arbeiten in der Bahnhofstraße angekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.