Lkw donnerten mitten durch die Stadt

1973 in der Lange Straße: Bis zum Bau der Fußgängerzone vor 40 Jahren war die Straße eine Einbahnstraße. Foto: Archiv MT

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Umgestaltung der Lange Straße zur Fußgängerzone vor 40 Jahren war sicherlich ein Meilenstein in der Entwicklung Cloppenburgs zur Einkaufsstadt. Wo früher Autos fuhren, konnten man plötzlich flanieren. Die ersten Geschäfte boten ihre Ware „auf der Straße“ an, Straßencafés und Eisdielen luden an warmen Tagen zum Verweilen „auf der Straße“ ein.



Nur die Älteren können sich wohl noch daran erinnern, dass die Lange Straße und auch die Mühlenstraße einst eine Hauptverkehrsstraße waren. Die Bundesstraße 213 führte von der Löninger Straße über diese beiden Straßen zur Osterstraße. Die B213 war sicherlich nicht so stark frequentiert wie heute, dafür „donnerten" aber Pkw und Lkw Tag und Nacht mitten durch die Stadt und direkt an den Geschäften vorbei.