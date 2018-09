Wimberg legt Schülern DKMS ans Herz

Foto: DKMS

Landkreis Cloppenburg (mt). Landrat Johann Wimberg unterstützt auch in diesem Jahr das Schulprojekt der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Er ruft alle Berufsbildenden Schulen und Gymnasien kreisweit dazu auf, sich an diesem Projekt und damit am Kampf gegen den Blutkrebs zu beteiligen.



In dem Schulprojekt gibt es Aktivitäten zum Thema Blutkrebs und Stammzellspende. Die DKMS stellt Schulen einen Betreuer zur Seite, der bei der Organisation mit Rat und Tat zur Seite steht. „Mit jeder Registrierung eines Stammzellenspenders steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch gerettet werden kann. Ich selbst bin seit vielen Jahren bei der DKMS registriert und werbe gern für dieses im wahrsten Sinne lebenswichtige Anliegen", ist Landrat Wimberg von der Sinnhaftigkeit der Aktion überzeugt.