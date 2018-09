Sexuelle Belästigung: 18-Jähriger verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen sexueller Belästigung hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 18-Jährigen schuldig gesprochen. Der Angeklagte muss nun an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen und eine Geldauflage von 200 Euro erfüllen. Das Gericht war davon überzeugt, dass der junge Syrer in der Cloppenburger Innenstadt und in einem Cloppenburger Geschäft zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen unsittlich angefasst hat. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

18.09.2018 | Mit den „Schlager-Schlampen“ abrocken