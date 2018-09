Mit den „Schlager-Schlampen“ abrocken

Die „Schlager-Schlampen“: Eine Mischung aus Schlager und Rock bietet die Band am Donnerstag in der Stadtmitte. ©SchlaSchla 300

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Organisation des dreitägigen Festes liegt nicht mehr in städtischer Hand, sondern erstmals bei der Stadthallenbetriebs GmbH. Es gibt aber keine ganz gravierenden Veränderungen. Altbewährtes wird mit einigen Neuheiten garniert. Partystimmung mit viel Livemusik oder DJ auf den verschiedenen Bühnen der Innenstadt prägen die drei Abende. Auf der LzO-Bühne rocken unter anderem die „Schlager-Schlampen“ mit einer Mischung aus Schlager und Rock.



Daneben gibt es aber auch sportliche Highlights wie das Citycross-Radrennen am Freitagabend im Stadtpark und den Citylauf am Samstag. Das ausführliche Programm finden Sie in der Ausgabe vom 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

