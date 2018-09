Ruhe bringt „Glück ohne Grund“

Cloppenburgerin Lisa Thöne absolviert Seminar zur Meditationskursleiterin

Zur Ruhe finden: Lisa Thöne findet in den Meditationen eine Entschleunigung, im Kurs habe sie viel gelernt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine Woche lang hat sie geschwiegen und auch das Handy war tabu: Die Cloppenburgerin Lisa Thöne hat ein Seminar zur Meditationskursleiterin absolviert.In der zweiten Woche des Kurses war Schweigen angesagt, dabei gibt es verschiedene Stufen. In der ersten darf man nicht sprechen, in der zweiten ist auch das Schreiben verboten. Egal, ob handschriftlich oder am Smartphone. In der dritten Stufe darf es überhaupt keine Kontaktaufnahme zu anderen geben, weder per Handzeichen noch per Augenkontakt.