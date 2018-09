Schüler des CAG erlaufen 5600 Euro

Scheckübergabe: Die beiden Organisatorinnen Dr. Verena Düttmann und Maren Niehaus übergaben gemeinsam mit Schülerin Céline Janzen (von links) und Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen den symbolischen Scheck an Benjamin Scholz. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). „Es war eine tolle Veranstaltung und es ist ein riesiger Erfolg“, bilanzierte Lehrerin Maren Niehaus den zweiten Sponsorenlauf des Clemens-August-Gymnasiums für den Verein Nitya Bal Vikas, der sich für Bildungsprojekte an Schulen in Indien stark macht. Gestern wurde der Erlös des Sponsorenlaufs in Höhe von 5600 Euro übergeben. „Das ist ein beachtlicher Betrag“, sagte Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

