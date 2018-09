Viele Ehemalige lassen sich wieder sehen

Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen kam der Ritt auf dem Stier besonders gut an. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die Hüpfburg und vor allem das Bullriding haben beim Sommerfest im Sankt Vincenzhaus die größte Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche ausgeübt. Der Ritt auf dem mechanischen Stier war gleichzeitig der wohl spektakulärste Teil der Veranstaltung, bei der viele Eltern und auch viele Ehemalige wieder einmal die Möglichkeit nutzten, unter entspannten Bedingungen einen Blick in den Tagesablauf der privaten Förderschule mit Wohngruppen für behinderte Kinder und Jugendliche zu werfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.