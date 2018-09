Nur Abbiegespur statt Südtangente?

CDU-Fraktion im Stadtrat beantragt Abbiegespur von der Sevelter Straße in den Herzog-Erich-Ring

In der Diskussion: Aus Fahrtrichtung Sevelten soll eine Linksabbigespur in den Herzog-Erich-Ring (links) eingerichtet werden. Foto: Meyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Bei Kosten von knapp einer halben Million Euro bekamen die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses des Stadtrates „kalte Füße“ und wollen sich zunächst noch einmal in den Fraktionen beraten. Hintergrund war ein Antrag der CDU, auf der Sevelter Straße eine Abbiegespur in den Herzog-Erich-Ring mit Querungshilfe einzurichten. Begründet wurde der Antrag mit der Fertigstellung einer neuen Wohnsiedlung am Herzog-Erich-Ring und der wachsenden Wohnbebauung in Sevelten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

