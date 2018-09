Cloppenburg: Erneut Getränkedosen gestohlen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Erneut sind mehrere Dosen eines Energydrinks in einem Supermarkt an der Emsteker Straße in Cloppenburg gestohlen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl am Freitagabend gegen 20.45 Uhr. Ein 27-jähriger Oldenburger wurde durch Angestellte des Marktes dabei beobachtet, wie er diverse Getränkedosen in eine Tasche packte und anschließend den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen.



Bereits am Freitag hatte die Polizei von einem Unbekannten berichtet, der 52 Dosen mitgehen lassen wollte. Hier ließ der Täter seinen Rucksack jedoch zurück. Auch hier war ein Lebensmittelmarkt an der Emsteker Straße betroffen. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten besteht, wird derzeit durch die Beamten überprüft.