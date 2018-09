Fußwege für mehr Sicherheit

Ausschuss plädiert für Ausbaumaßnahmen am Cappelner Damm und der Schützenstraße

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (hk). „Mit relativ einfachen Mitteln könnten wir einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Donnerstag im Bau- und Verkehrs­ausschuss zu Baumaßnahmen im Bereich Cappelner Damm/Schützenstraße. Eigentlich wollte der Ausschuss über einen Antrag der SPD beraten, die verkehrliche Situation in diesem Bereich einer externen Begutachtung zu unterziehen. Die Verwaltung stellte dazu aber einen eigenen Plan vor, der bei den Ausschussmitgliedern so gut ankam, dass sie dem Stadtrat einstimmig vorschlugen, die Ausbauplanung in die Etatberatung für 2019 aufzunehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.09.2018 | Täter bei Ladendiebstahl gestört