Täter bei Ladendiebstahl gestört

Cloppenburg (her). Versuchter Ladendiebstahl: Ein bislang Unbekannter hat am Samstag, 8. September, versucht, 52 Dosen eines Energydrinks aus einem Einkaufsmarkt an der Emsteker Straße mitgehen zu lassen. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, hatte das Diebesgut ein Gewicht von mehr als 14 Kilogramm.



Der mutmaßliche Täter ließ einen vollbeladenen schwarz-gelben Rucksack zurück, vermutlich wurde er beim Diebstahl gestört. Die Polizei bittet nun eine Kundin, die den Vorfall beobachtete, sich bei den Beamten zu melden. Zudem werden Personen gesucht, die Angaben zu dem Rucksack (siehe Bild) machen können. Sie können sich an die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-18600 wenden.

