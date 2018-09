Kläranlage: Probebetrieb startet 2019

Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses machen sich ein Bild vor Ort

Einblicke vor Ort: Die Ausschussmitglieder haben sich vor der Sitzung direkt ein Bild bei der Kläranlage gemacht. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Voll im Plan liegen die Sanierungs- und Bauarbeiten des zweiten Abschnittes an der Kläranlage in Cloppenburg. Der Erste Stadtrat Andreas Krems stellte nun den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses den aktuellen Stand vor. Demnach werden die bislang veranschlagten Gesamtkosten von 18,5 Millionen Euro eingehalten. „Es ist allerdings erst die Hälfte verbaut. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns“, so Krems. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

