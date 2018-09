Bei Dürre: Klärwerk speist versiegte Soeste

Behörden halten Fluss weiter für „natürlich“

Ausgetrocknet: Was wie ein kleiner Wanderweg aussieht, ist das verdorrte Flussbett der Soeste. Foto: UK

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Die Suche nach der Quelle der Soeste endete mit einer Enttäuschung. Als Uwe K. (64) aus Cloppenburg einer gerade zugezogenen Freundin die Natur der Region zeigen wollte, führte die Radtour zu einem leeren Bachbett. Das urspüngliche Niederungsgebiet des Flusses bei Egterholz (Gemeinde Emstek) ist in der Dürre des Sommers völlig ausgetrocknet. Dem verblüfften Pensionär ließ die Frage, woher dann das Wasser im Fluss stammt, wenn die Soeste Cloppenburg erreicht, keine Ruhe.