Ebay-Betrüger muss ins Gefängnis

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Ebay-Betrugs im großen Stil hat das Jugendschöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Donnerstag einen 20-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Jugend-Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Darüber hinaus muss der Angeklagte das, was er durch die Betrügereien ergaunert hat, an den Staat zurückzahlen. Das sind im vorliegenden Fall 13.000 Euro.



Achtzehn Fälle des Betruges waren angeklagt, sechzehn Fälle davon gab der Angeklagte zu. Das Geständnis wirkte sich strafmindernd aus, konnte den Angeklagten aber nicht vor dem Gefängnis bewahren. Der 20-Jährige bot auf Ebay Fahrzeuge an, kassierte in Einzelfällen bis zu 1000 Euro Vorkasse, lieferte aber kein Fahrzeug aus. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

13.09.2018 | Der Druck, schnell erwachsen zu werden