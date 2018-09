„KunstBurg“ will Menschen verbinden

Inklusives Projekt will „alle ein- und niemanden ausschließen“

Start eines neuen Kunstprojekts: Die Vertreter der Kooperationspartner stellten gestern in Cloppenburg das Projekt „KunstBurg – Kunst für alle im Landkreis Cloppenburg“ vor. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Kunst als verbindendes Objekt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung haben sich die vier Kooperationspartner für ihr Projekt „KunstBurg – Kunst für alle im Landkreis Cloppenburg" auf die Fahne geschrieben. An verschiedenen Orten sollen unterschiedliche Kunstprojekte angeboten werden. Das Besondere daran: Es kann jeder mitmachen. Die „Aktion Mensch" unterstützt das zunächst auf drei Jahre befristete Projekt mit 320000 Euro.