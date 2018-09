Kliniken machen Front gegen Cloppenburg

Nachbarn wehren sich gegen Neurologie

Symbofoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung über eine neue Fachabteilung im Cloppenburger St.-Josefs-Hospital haben sechs Kliniken aus dem Nordwesten die geplante Neurologie kritisiert. In einem Schreiben an Ministerpräsident Stephan Weil warnen die Leiter der etablierten Häuser vor einem „erheblichen Schaden“ an der „sehr gut funktionierenden Versorgungsstruktur“. Das hat das Politik-Journal „Rundblick“ gemeldet. Lutz Birkemeyer, der Geschäftsführer des Cloppenburger Hospitals, wies die Kritik zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

