Missratener Schulhof wird nachgebessert

Stadt lichtet „Zaun-Wirrwarrr“ auf St.-Andreas-Hof und versetzt Spielgerät

Durch den „Löwengang“: Schulleiter Ingo Götting (vorne) führte Eltern und Politiker bei einer Besichtigung durchs „Gehege“ zur Kletterspinne. Der Bürgermeister und die Parteivertreter reagierten betroffen – Prof. Lucien Olivier nicht. Er nahm an dem Ortstermin nicht teil. Foto: Andreas Heidkamp

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das chaotische „Gehege“ aus Metallzäunen auf dem Pausenhof der St. Andreas-Grundschule soll so rasch wie möglich gelichtet werden. Das hat der Schulausschuss des Stadtrates einstimmig empfohlen. Mitglieder aller Fraktionen, die an der Besichtigung des Hofes teilgenommen haben, kritisierten in der Sitzung am Dienstagabend einmütig den „Zoo-Charakter“ der Anlage, die ohne Absprache mit der Schulleitung in den Ferien installiert worden ist. Nur ein Ratsmitglied ließ sich in der ansonsten sachlichen Duskussion nicht bändigen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

12.09.2018 | Nach Verkehrskontrolle ins Gefängnis