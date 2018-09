Nach Verkehrskontrolle ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Deinstagabend, als sie einen 32-jährigen Autofahrer aus Emstek angehalten haben. Der Mann war gegen 18.40 Uhr in Cloppenburg unterwegs, er hatte keinen Führerschein und Alkohol getrunken. Zudem war das Fahrzeug abgemeldet, die Kennzeichen waren nicht gültig und es lagen zwei Haftbefehle gegen den Emsteker vor. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Mann wurde umgehend zur nächstgelegenen JVA gebracht.