Versuchung steckt immer in der Tasche

Sucht nach Computerspielen ist anerkannt

Halten die Tür für Hilfe Suchende offen: Josef Wolking, Verena Höffmann und Christian Perk (von rechts). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburg. Alkohol bleibt das Suchtmittel Nummer 1. Zumindest, wenn man die Statistik der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Cloppenburg liest. „Etwa 80 Prozent machen diese Klientel aus, das war aber auch in der Vergangenheit so“, sagt Verena Höffmann. Sie ist seit Anfang des Jahres Leiterin der Fachstelle, aber schon seit 2001 in der Einrichtung tätig. Als Sucht nicht neu, aber erst seit wenigen Monaten von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheitsbild anerkannt, ist die Abhängigkeit von Computerspielen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

11.09.2018 | Richtige Ernährung stoppt Krankheiten