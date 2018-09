Richtige Ernährung stoppt Krankheiten

St.-Josefs-Hospital bietet ambulante Ernährungsberatung an

Geben Tipps für die richtige Ernährung: Ernährungsberaterin Sandra Stoff-Hüne (links) und Dr. Nicole Bogun gehören gemeinsam mit Dr. Stefan Lüders zum Team der ambulanten Ernährungsberatung im Cloppenburger St.-Josefs-Hospital.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Hausarzt war „mit seinem Latein am Ende“, die Blutzuckerwerte seiner Patientin blieben im kritischen Bereich, obwohl sie ihm immer versicherte, sich gesund zu ernähren und auch Sport zu betreiben. Dass die junge Frau Gefahr lief, als Diabetes-Erkrankte den Rest ihres Lebens Insulin spritzen zu müssen, wollte der Arzt nicht hinnehmen. Er schickte seine Patientin zur ambulanten Ernährungsberatung des St.-Josefs-Hospitals. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und die Frau ist auf dem Weg der Besserung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

