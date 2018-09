Grüne wollen Radfahren attraktiver machen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (hk). Die Suche nach dem „Stein des Weisen“ für das Radfahren in Cloppenburg geht weiter. In seiner Sitzung am Montag lehnte der Stadtrat einen Antrag der Grünen auf Änderung der Ampelschaltung mit deutlicher Mehrheit ab. Alle Seiten waren sich aber einig, dass „wir noch nicht da sind, wo wir hin wollen“, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Schröer es ausdrückte. Nach Angaben von Michael Jäger (Die Grünen) sei das Fahrradfahren in Cloppenburg eine Zumutung. Die Radfahrstreifen seien häufig viel zu eng und die Druckampeln würden viele Radfahrer einfach ignorieren und bei „Rot“ weiterfahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

11.09.2018 | Mieten bleiben über Jahre auf hohem Stand