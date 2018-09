Mieten bleiben über Jahre auf hohem Stand

Stadtrat hat keine rasche Lösung parat

Nicht schön, aber zweckmäßig: Ein versöhnliches Fazit zieht der Stadtrat fürs Pieper-Viertel. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine Entlastung des Wohnungsmarktes in Cloppenburg mit günstigen Mieten für Gering- oder Normalverdiener kommt nur in kleinen Schritten voran – wenn überhaupt. Der Stadtrat ist am Montagabend auf Antrag der UWG/FDP einem überregionalen Bündnis, beigetreten, das sich Gedanken über kommunale Möglichkeiten zur Mietpreissenkung machen soll. Doch über die Chancen gehen die Meinungen in der Politik weit auseinander.