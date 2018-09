Bestnote für neue Stadträtin: Einstimmig

Petra Gerlach (46) aus Ganderkesee übernimmt als erste Frau Führungsposition in der Verwaltungsspitze

Erstes Händeschütteln nach der Wahl: Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (rechts) überreichte Petra Gerlach einen Cloppenburger Kaffeebecher. Auch der Ratsvorsitzende Heinz-Georg Berg gratulierte der neuen Zweiten Stadträtin. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als alle Ratsmitglieder ihre Stimmkarte hoben, nickte Petra Gerlach kurz und lächelte: Einmütig hat der Cloppenburger Stadtrat am Montagabend in einer offenen Abstimmung die 46-jährige Verwaltungsexpertin in die neu geschaffene Position einer Stadträtin gewählt. Gerlach, die aus Ganderkesee stammt und dort lebt, wechselt zum 15. Januar nächsten Jahres als erste Frau in die Spitze der Cloppenburger Verwaltung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

