Soulfamily saugt ihre Zuhörer förmlich auf

Spaß auf der Bühne: „Mr. Big Fat Mad Moose and the Soulfamily“ legten sich im Museumsdorf mächtig ins Zeug. Foto: A. Heidkamp

Cloppenburg (ah). Ausgezeichnete Musik bei tollem Wetter, volles Haus, gute Laune und beste Stimmung bei den fast 400 Besuchern beim Jazz-Brunch im Cloppenburger Museumsdorf: Beim Jazz-Brunch erlebten sie etwas Besonderes. Nach der Beatles-Cover-Band „ReCartney“ im letzten Jahr war es dieses Mal die Soulband „Mr. Big Fat Mad Moose and the Soulfamily“, die als Garant für den Erfolg der Open-Air-Veranstaltung verantwortlich zeichnete.



„Eine von Deutschlands größten Soulbands nach Cloppenburg zu holen ist für uns ein Highlight in der Vereinsgeschichte", freute sich Hermann Kalvelage, Vorsitzender der Jazz- und Bluesfreunde.