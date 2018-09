Bildhauerin lässt sich von der Lyrik inspirieren

Die Cloppenburger Bildhauerin Magdalena Brahms präsentierte ihre Werke der Öffentlichkeit im Rahmen der Ausstellung „Offene ARTEliers 2018". Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). 75 Künstlerinnen, Künstler und Ateliergemeinschaften aus Oldenburg und den angrenzenden Regionen haben am Wochenende ihre Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Unter dem Motto „Offene ARTEliers 2018" stellten sie sich und ihre Arbeiten dem interessierten Publikum vor. Zu ihnen gehörte auch die Cloppenburger Bildhauerin Magdalene Brahms, die zunächst ein Pädagogikstudium in Kunst und Sport absolvierte und anschließend ab 1972 als Lehrerin in Cloppenburger Grund- und Hauptschulen unterrichtete.



„Nach dem Schulunterricht habe ich früher gerne in der Werkstatt gearbeitet. Die Arbeiten waren für mich wie ein Ventil, ich war in meiner eigenen Welt", sagt Brahms.

