Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden Josefa Schmidt-Untiedt (2. von rechts) und Hubert Busse (2. von links) mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet. Cloppenburgs Bürgermeister, Dr. Wolfgang Wiese (links) und Jürgen Wolke (rechts) von der Bürgerstiftung Cloppenburg gratulierten.

Cloppenburg (ah). „Der Mariä-Geburtsmarkt hat immer wieder dazu beigetragen, das Image der Stadt Cloppenburg als Einkaufsstadt und Marktplatz zu festigen und auszubauen. Und wir sind froh, dass wir unseren Mariä-Geburtsmarkt haben, denn wir brauchen attraktive Freizeitangebote", sagte Cloppenburgs Bürgermeister, Dr. Wolfgang Wiese, beim Empfang der Stadt Cloppenburg in der festlich geschmückten Münsterlandhalle. Für ihr herausragendes, ehrenamtliches und freiwilliges Engagement wurden Josefa Schmidt-Untiedt und Hubert Busse mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet.



Wiese bezeichnete den Markt als einen Treffpunkt und Unterhaltungsmagneten. Dass dieser Magnet aber immer mehr an Zugkraft verliert, konnte man deutlich anhand der geringeren Zahl von Fahrgeschäften ausmachen. Schuld daran könnten die Brüsseler Europapolitiker sein, die nach Meinung des Vorsitzenden des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland, Karl-Heinz Langenscheidt, mit ihren neu erdachten Sicherheitsauflagen zusätzliche Hürden für die Schausteller aufstellen würden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.