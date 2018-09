Polizei: Hund in Cloppenburg vergiftet

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Ein Hund ist am Galgenmoor vergiftet worden. Das hat die Cloppenburger Polizei am Samstag mitgeteilt. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der bislang unbekannte Täter dafür Rattengift verwendet hat. Inwiefern der Hund an der Straße „Am Galgenmoor“ das Rattengift aufgenommen hat, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Nähere Angaben zum Hund wurden nicht gemacht.



Es liegt allerdings der Verdacht nahe, dass ein vergifteter Köder (zum Beispiel Fleisch) ausgelegt wurde. Entsprechende Meldungen von Hundebesitzern gibt es immer wieder - vor allem bei Facebook. Nähere Angaben zum Vorfall macht die Polizei aktuell nicht. Als möglicher Tatzeitraum wird der 1. August bis 3. September genannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 04471/18600 melden.



Rattengift entwickelt absichtlich nicht sofort seine tödliche Wirkung, sondern nur sehr langsam. Abhängig von der Dosis kann die Wirkung erst nach 48 Stunden beginnen. Die Vergiftungserscheinungen verlaufen je nach Dosis und Größe des Tieres sehr unterschiedlich ab. Die Wirkstoffe stören die Blutgerinnung, sodass die Leber geschädigt wird und die Tiere schleichend innerlich verbluten. Diese Wirkung kann bis zu vier Wochen andauern.



Hundehalter sollten deshalb sofort reagieren, wenn sie sehen, wie das Tier einen verdächtigen Köder geschluckt hat. Bestenfalls sammeln sie die Reste oder weiter Köder ein und gehen damit umgehend zum Tierarzt. Je früher medizinische Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, desto größer sind die Überlebenschancen.



Wie in der Vergangenheit bereits berichtet, ist die Polizei darauf angewiesen, dass mögliche Vergiftungen von Hunden auch angezeigt werden. Durch Warnhinweise in sozialen Medien allein, kann die Polizei nicht aktiv werden.

